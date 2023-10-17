Названы три ошибки после 30 лет, которые уносят годы жизни

Часто люди упускают из виду и не контролируют важные вещи, которые помогают сохранить здоровье и молодость после 30 лет. В том возрасте, когда особенно важно работать со здоровьем комплексно, а не просто устранять симптомы, предупредила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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Врач перечислила ошибки, которые чаще всего совершают женщины, которым уже исполнилось 30 лет.

Первая ошибка - допускать дефицит витаминов и минералов, думая, что все как-то само восстановится и восполнится, не следить за гормональным фоном. Прежде всего это щитовидная железа, надпочечники и яичники.

"Еще одна ошибка - игнорировать силовые тренировки и тренировки на гибкость, что приводит к дряблости мышц и кожи. Также отмечается скованность движений", - подчеркнула Диляра Лебедева.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич предупредила, что к опасным последствиям для жизни чаще всего приводят запущенные патологии сосудов, которые во многих случаях связаны с высоким давлением. Гипертония не возникает сама по себе - это результат неправильного образа жизни, выразила уверенность кардиолог.