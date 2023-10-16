«Чем проще, тем лучше». Фитнес-тренер - о спортивном питании

«Во всем хороша золотая середина. Если употреблять их раз в день (и то не каждый день), то никакого вреда в них нет. К тому же, нужно смотреть, как организм будет реагировать на протеиновые батончики, какой именно белок в них содержится — сывороточный, гороховый, конопляный. Но если протеиновыми батончиками постоянно заменять прием пищи, то это, безусловно, может негативно сказаться на здоровье. Такие батончики не формируют мышечную массу и не делают тело рельефным. Кроме того, батончики не обеспечивают суточную норму белка. Средняя норма для человека — 90-110 граммов в день, в батончике же его не так много. Он просто называется протеиновым, а у потребителя уже сформирована определенный мысль, что он безопаснее шоколадного», — добавила эксперт.