Пальмовое масло может нанести как вред, так и пользу, уверен технолог Денис Дружинин.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что миф об опасности пальмового масла связан с производителями, которые используют его для удешевления производства молочных продуктов.

В нем содержится большое количество насыщенных жиров, но они же присутствуют и в обычном сливочном масле. Пальмовое масло по своей вредности приравнивают к трансжирам, но это не совсем корректно, сообщает эксперт. Трансжиры образуются в процессе частичной гидрогенизации масел, это и делает их густыми. Пальмовое масло имеет такую текстуру от природы, поэтому в нем трансжиры не содержатся.

Технолог отметил, что в состав пальмового масла входят такие полезные вещества как насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, витамины Е, D, K, лецетин, фитостерол, магний и фосфор. Одни из главных преимуществ продукта – его высокая устойчивость к окислению и консистенция, которая помогает кондитерам добиться идеального крема и глазури.