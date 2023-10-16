Как йога помогает снимать стресс и нервное напряжение

Хронический стресс и постоянное нервное напряжение — это реалии современного мира. Мы стараемся избавиться от них разными способами, кто-то даже использует деструктивные методы, например, алкоголь. Но это не даёт нужного эффекта, поэтому лучше, конечно же, обратить внимание, на более действенные способы. Один из них — это занятия йогой.

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Сегодня 6 экспертов из области психологии и эзотерики расскажут нашим читателям, как йога помогает справиться со стрессом и нервным напряжением.

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Пётр Галигабаров, практикующий психолог, автор книг.

Йогой я сам занимаюсь более 6 лет, ежедневно, без фанатизма, иногда по 10 иногда по 60 минут. Польза йоги для физического и психического здоровья многогранна.

Физически мы работаем с мышцами, внутренними органами, суставами. Даже, когда у вас хронические боли, например, в кистях рук, можно выполнять суставную гимнастику (сукшма-вьяяма). Без надрыва, без дёрганья, а плавно и щадя себя, своё тело.

На психологическое здоровье йога влияет через работу физическую, медитации, пранаямы.

Медитации — это те же самые практики осознанности в стиле майндфулнесс, популярные вне России. Это исследованный инструмент обретения гармонии, способности распознавать, прорабатывать, принимать эмоции. Это инструмент, снижающий влияние стресса и повышающий эмпатию. Учитывая, что медитации — это скучное занятие, то они параллельно тренируют силу воли.

Дыхательные практики йоги — пранаямы также позволяют сбалансировать внутреннее состояние человека. Фокусировка на вдохе и выходе входит в техники различных модальностей психотерапии, например, когнитивно-поведенческую терапию хронической боли.

Ежедневные тренировки хотя бы по 5 минут встраивают в жизнь человека способность распознавать собственные эмоции и принимать их без осуждения.

Из личного опыта считаю, что йога должна быть комплексной и направленной на внутреннюю, тонкую работу. Не ширпотреб из массовых спортивных клубов, когда двадцать человек стремятся сесть в шпагат, надрывая телесные ткани. Йога, в принципе, про не стремление, осознанное принятие происходящего.

CoLady

Ирина Потапова, дипломированный психолог, сертифицированный коуч ICF, член союза PR-специалистов России, руководитель медицинского центра оптометрии. На данный момент сама активно занимается йогой.

Как йога помогает снять стресс

Стресс стал неизбежной частью нашей современной жизни. Бесконечные требования, сроки, финансовые проблемы и межличностные конфликты могут вызывать негативные эмоции и вредно влиять на наше физическое и психологическое здоровье. В таких ситуациях йога становится мощным инструментом для снятия стресса.

В этой статье я хочу рассмотреть, каким образом практика йоги может положительно влиять на физическое и психологическое благополучие, а также помогает нам эффективно справляться с негативными эмоциями и стрессом.

Польза йоги для физического и психологического здоровья

Физическая активность

Практика асан (физических поз) в йоге способствует физическому развитию, укреплению мышц, улучшению гибкости и координации движений. Регулярные занятия йогой помогают снять напряжение в теле и увеличить выносливость.

Дыхательные техники

Важной частью йоги являются пранаямы (дыхательные упражнения), которые помогают улучшить качество дыхания, увеличить объём лёгких и управлять своим состоянием. Глубокое дыхание помогает расслабиться и уменьшить физическое и эмоциональное напряжение.

Улучшение сна

Стресс может негативно сказываться на качестве сна. Регулярная практика йоги способствует расслаблению, снижает уровень тревожности и улучшает сон. Глубокий и спокойный сон помогает восстановить энергию и повышает наше общее самочувствие.

Йога и работа с эмоциями

Осознанность

Практика йоги способствует развитию осознанности, то есть умения быть в настоящем моменте, без суждений и оценивания. Это позволяет нам стать более внимательными к своим эмоциям и реагировать на них с пониманием и состраданием.

Управление эмоциями

Различные аспекты йоги, такие как медитация, визуализация и аффирмации, помогают нам лучше управлять эмоциями. Они дают нам возможность осознать и принять свои эмоции, а не подавлять их. Это позволяет снизить уровень стресса и напряжения в повседневной жизни.

Сосредоточение и внутренний покой

Практика медитации и других техник йоги помогает развить способность к сосредоточению и находить внутренний покой. Благодаря этому мы можем стать более уравновешенными и спокойными в ситуациях, вызывающих стресс.

Как йога помогает снять стресс

Уровень гормона кортизола

Физическая активность в йоге и дыхательные упражнения помогают уменьшить уровень гормона стресса — кортизола в организме. Это приводит к ощущению умиротворённости и снижению негативных эмоций.

Повышение самопознания

Йога помогает нам развить более глубокое самопознание и понимание собственных реакций на стресс. Это позволяет нам осознать, как стресс влияет на нас и какие практики йоги могут быть наиболее полезны в каждом конкретном случае.

Возможность отключиться

Когда мы занимаемся йогой, мы уделяем внимание только нашему телу и дыханию. Это помогает отключиться от навязчивых мыслей и переживаний, вызывающих стресс, и создаёт ощущение покоя и внутренней гармонии.

Йога – это мощный инструмент для снятия стресса и повышения физического и психологического благополучия. Её практика позволяет нам стать более гибкими и выносливыми физически, а также развить навыки управления эмоциями и снижения уровня стресса. Независимо от нашего уровня подготовки или возраста, йога предлагает нам путь к внутреннему покою, осознанности и психологическому благополучию.

Андрей Смирнов, магистр психологии, клинический психолог, инструктор по йоге.

Йога – это проверенная тысячелетиями система психофизической тренировки, которая при правильном исполнении увеличивает возможности организма, оздоравливает мышцы и внутренние органы, приводит психику в равновесие.

При практике Йоги очень важно понимать, что внешняя форма упражнения (асаны) не так важна, как внутренние принципы расслабления и ненасилия.

Зачастую практикующие стремятся точнее выполнить сложную асану ценой растянутых связок, напряжения и боли. Такой подход категорически неприемлем, так как ведёт к травмам и закрепощению. Упражнения должны выполняться на расслаблении, в охотку, чтобы телу было приятно. При релаксации расслабляются мышцы, рефлекторно расслабляются внутренние органы, налаживается кровообращение и, соответственно, уходит и психическое напряжение.

Более глубокие исследования показали, что приходят в норму альфа-ритмы мозга, которые помогают избавиться от туннельного мышления, расширяют сознание и получаются, что многие проблемы, которые были в голове практикующего, решаются сами собой и уходят. Это позволяет эффективно справиться со стрессом.

Также системы полного дыхания в определённых ритмах позволяют быстро успокоиться и привести психику в равновесие. Эти способы саморегуляции признаны наукой, и даже врачи-психиатры рекомендуют дыхательные упражнения и занятия хатха-йогой под руководством грамотного инструктора.

Йогическая тренировка легла в основу эффективных и проверенных методов релаксации. Так, основатель знаменитой аутогенной тренировки германский психиатр Иоганн Шульц в течение 30 лет практиковал Йогу в Индии и адаптировал её для вечно занятого и куда-то спешащего европейского потребителя. АТ по Шульцу стала важнейшим психотерапевтическим инструментом для снижения тревожности и преодоления стресса.

Татьяна Давыдова, йогатерапевт, преподаватель йоги, автор проекта «ЙогаДома».

Во время занятий йогой процесс расслабления происходит и на физическом, и на психоэмоциональном уровне. Такой эффект возникает благодаря комплексному воздействию на тело и ум через позы и осознанную работу с дыханием. Это не просто физическая практика, но и ментальная и эмоциональная работа, влияющая на организм в целом, помогающая достичь состояния глубокого расслабления и внутреннего спокойствия.

При выполнении асан, мышцы активно работают, чередуя напряжение и расслабление. Это помогает снять хроническое напряжение и улучшить циркуляцию крови в мышцах.

Йога стимулирует выработку эндорфинов — гормонов, которые делают нас счастливыми, снимают боль, улучшают настроение и способствуют расслаблению. Практика йоги снижает уровень стрессового гормона кортизола, благодаря чему улучшается общее состояние и уровень тревожности снижается. Медленные, осознанные движения и дыхание, стимулируют парасимпатическую нервную систему, что способствует расслаблению и восстановлению.

Ещё мы используем специальные приёмы в практике, например, стараемся быть осознанными. Это нас учит пребывать в настоящем моменте, тогда мы освобождаемся от тревожных мыслей о будущем или о прошлом.

Техники дыхания, такие как пранаяма, учат контролировать дыхание, это улучшает кислородное насыщение тканей и помогает снизить уровень стресса,

Очень важная техника релаксации, называется Йога Нидра или Йога Сна — мощная расслабляющая практика, глубоко расслабляет тело и ум, уменьшая напряжение и усталость.

В целом, вы можете видеть, какой широкий инструментарий для снятия стресса предлагает йога. Это полноценный, интегрированный подход к заботе о теле и душе, объединяющий физические, дыхательные, медитативные практики и специальные техники для глубокого расслабления и внутреннего спокойствия.

Михаил Владимирович Кутушов, кандидат медицинских наук, врач-токсиколог.

Йога часто рекомендуется для расслабления и восстановления эмоционального фона из-за своего комплексного подхода к физическому и психическому здоровью.

Чем так полезна йога для нашего физического здоровья:

Улучшает гибкость и силы мышц, укрепляет мышцы и суставы.

Улучшает осанку: йога помогает укрепить мышцы спины и корпуса, что ведёт к улучшению осанки и предотвращению болей в спине.

Улучшает работу дыхательной системы: йогические дыхательные упражнения (пранаяма) помогают укрепить лёгкие, улучшить ёмкость лёгких и качество дыхания.

Снижает уровень стресса и тревоги, так как практика йоги включает в себя расслабление и медитацию.

Улучшает качество сна: йога помогает расслабиться перед сном, улучшает качество сна и способность засыпать быстро и крепко, является прекрасным средством от бессонницы.

Польза для души:

Улучшает концентрацию: практика медитации и фокусировки внимания во время йоги помогает улучшить концентрацию и способность сосредоточиться.

Снижает уровень тревоги и депрессии, улучшает настроение и общее самочувствие.

Усиливает самооценку и самоощущение: йога помогает развивать осознанность и принятие себя таким, какой ты есть.

Снижает уровень стресса и тревоги.

Улучшает и стабилизирует эмоциональное благополучие: йога помогает улучшить эмоциональное состояние, уравновесить эмоции и справиться с негативными эмоциями.

Практика медитации и осознанности может помочь заметить и принять свои эмоции без суда и самокритики. Это ослабляет негативные эмоции и развивает более позитивное отношение к себе и окружающему миру.

CoLady

Биомеханика влияния йоги на стрессовое состояние организма

Во время практики йоги уделяется особое внимание дыханию. Глубокое дыхание, которое обычно используется во время выполнения поз, активирует парасимпатическую нервную систему и снижает активность симпатической нервной системы, что помогает снизить уровень стресса.

Многие позы йоги включают растяжение мышц и тканей, что помогает снять напряжение и расслабиться. Растягивание мышц также стимулирует выделение эндорфинов, гормонов счастья.

Особое внимание сосредоточению и осознанности. Это позволяет отключиться от повседневных забот и проблем, а также сфокусироваться на настоящем моменте. Сосредоточение и осознанность снижают уровень стресса и улучшают эмоциональное состояние.

Практика йоги может помочь улучшить осанку и выровнять тело, что может снизить напряжение в мышцах и суставах. Улучшенная осанка также может помочь улучшить дыхание и циркуляцию, что способствует общему ощущению благополучия.

Шеварова Ольга, психолог, краткосрочный стратегический терапевт, арт-терапевт, практикует йогу уже 5 лет.

Как йога помогает при снятии стресса

Стресс сегодня является неотъемлемой частью ускоренного ритма жизни. Он может быть вызван работой, учёбой, финансовыми проблемами, семейными неурядицами или другими факторами. Но независимо от его причин, стресс может оказывать отрицательное влияние на наше физическое и психическое здоровье.

Каждый справляется со стрессом по-своему, кто-то прибегает к деструктивным методам: алкоголь, переедание, бесконечный сёрфинг в интернете и т.д. А кто-то выбирает конструктивные способы борьбы со стрессом, одним из них является практика йоги.

Польза йоги для физического и психического здоровья

Йога представляет собой древнюю практику, которая объединяет физические упражнения, дыхательную гимнастику и медитацию. Её систематическое применение позволяет достичь гармонии между телом и разумом.

Когда мы занимаемся йогой, мы активизируем циркуляцию крови, увеличиваем объём дыхания, укрепляем мышцы и суставы, улучшаем гибкость и координацию движений, учимся держать тело в балансе. Постепенно, наше физическое состояние укрепляется, а также улучшается общая выносливость и иммунная система.

Йога также имеет большую пользу для нашего психического здоровья. При проведении асан (физических упражнений) в йоге уделяется внимание правильному дыханию и улучшению осознанности. Это помогает нам встать на путь самопознания и управления своими эмоциями.

Занимаясь йогой с хорошим тренером, главной его задачей будет научить вас слышать своё тело. Не кричать «Давай! Ты сможешь ещё!», а наоборот, разобраться, где ваш предел, что вам комфортно делать, а что ещё не получается. Это и позволит вам услышать себя и своё тело!

Йога и работа с эмоциями

Одной из главных причин стресса являются эмоции, такие как тревога, страх, злость и гнев. Йога позволяет нам осознать эти эмоции и научиться работать с ними. Медитативные практики, включая йогу-нидра (разновидность практики йоги), помогают нам улучшить наше внутреннее состояние и освободить ум от негативных мыслей и эмоций.

Во время йоги мы учимся сфокусироваться на нашем дыхании и на теле, отводя внимание от внешних проблем и стрессоров. Занятия йогой позволяют нам отключиться от повседневных тревог и научиться проживать настоящий момент, что, в свою очередь, способствует уменьшению стресса.

Как йога помогает снять стресс

Йога предлагает нам широкий спектр техник и упражнений, которые способствуют снятию стресса и трансформации негативной энергии в позитивную. Например, практика упражнений растяжения и релаксации помогает расслабить тело и снять накопившееся напряжение.

Также медитативные упражнения в йоге, такие как йога-нидра и пранаяма, способствуют улучшению дыхания, умиротворению ума и снятию тревоги. Ещё одним популярным методом для снятия стресса с помощью йоги является использование мантр. Воспевание мантр или их прослушивание во время практики позволяет умерить ум, приглушить «мыслительную жвачку» и создать гармонию.

Также сам ритуал для занятия йогой может помогать вам переключаться с негативного настроя на спокойное состояние. Если вам сложно быстро переключаться, то используйте время до занятия для настройки: зажгите свечу или аромапалочки, приглушите свет, подберите комфортный коврик для йоги и другой инвентарь для практики, используйте удобную для вас одежду. Это позволит вам ещё мягче погрузиться в практику.