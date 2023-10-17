Можно ли удалять бородавки в домашних условиях

При удалении новообразований кожи, таких как бородавки и папилломы, часто используются лекарства на основе чистотела. Это безобидное средство продается в каждой аптеке.

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Однако, по словам главного врача клиники «Родинка» Натальи Махновой, средство таит в себе опасности, которые могут стать даже причиной смерти.

Наталья Махнова отметила, что производители лекарств на основе чистотела указывают, будто их средство является высокоэффективной жидкостью для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом и никогда не провоцирует появление новых образований. Дефекты же, против которых будет применяться средство, по обещаниям производителей, устранятся практически бесследно.

«Но в реальности отнюдь не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Это кислота. Чистотел может убить человека. Люди его покупают в аптеке и самостоятельно пытаются избавиться от бородавок или папиллом, но откуда они знают, на что конкретно попадает кислота?» – заявила Махнова.

Дерматолог подчеркивает, что перед удалением новообразования необходимо пройти диагностику – видеодерматоскопию, поскольку только врач-дерматолог или дерматолог-онколог могут определить, с чем столкнулся человек.

Так, например, если новообразование злокачественное, то при применении чистотела пойдут метастазы, и после такого домашнего лечения человека спасти будет сложнее.