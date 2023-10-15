Роспотребнадзор: из-за немытых рук за год происходит более 300 вспышек инфекций. Эти данные уже сами по себе достаточный повод не спрашивать, зачем мыть руки. На всякий случай поясним: немытые руки — это фактор передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, включая гепатит А, дизентерию и коронавирус. В ведомстве напомнили, как правильно мыть руки.

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Когда мыть руки

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Всех с детства учат, что мыть руки надо перед едой. Но это не единственная ситуация, когда не стоит пренебрегать гигиеной.

Мыть руки нужно до:

приготовления еды,

прикосновения к повреждённым участкам кожи, ранам и т. д.,

проведения манипуляций медицинского характера,

надевания контактных линз,

нанесения макияжа.

А ещё руки стоит вымыть после:

кашля, чихания, рвоты,

приготовления еды,

уборки в квартире и в саду,

обработки грязного белья,

посещения туалета,

работы за компьютером и другой оргтехникой,

контакта с животными, в том числе домашними,

пребывания на открытом воздухе и в общественных местах,

поездки в общественном транспорте,

занятий спортом,

ухода за больными,

прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран,

контакта с деньгами.

Каким мылом мыть руки

Есть мнение, что специальное «антибактериальное» мыло лучше очищает от всяких возбудителей инфекций. На самом деле никакой необходимости мыть руки именно таким мылом нет, отметили специалисты портала здоровое-питание.рф.

Исследования НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора показали, что «стандартного» антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят разные антимикробные добавки. А некоторые производители и вовсе делают такую пометку на мыле только как маркетинговый ход.

Поэтому специалисты советуют пользоваться любым мылом, которое есть у вас дома. Эффект будет примерно одинаковый.

Как правильно мыть руки: инструкция

Есть несколько правил мытья рук, которых стоит придерживаться. Вот они:

перед мытьём снимите украшения и закатайте рукава,

прежде чем брать мыло, смочите руки в тёплой воде,

намыливайте руки не меньше 30 секунд,

обильно ополосните руки тёплой водой, чтобы удалить мыло.

Не менее важно после мытья просушить руки. Это делают, промокая их одноразовой салфеткой или сухим полотенцем. После этого убедитесь, что руки действительно сухие.

Если вы в общественном туалете, пользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы открыть и закрыть дверь и нажать на кнопку сливного бачка, добавили в Роспотребнадзоре.

Как правильно чистить зубы

Правила гигиены придумали не просто так. Они помогают нам не только сохранять опрятный внешний вид, но и оставаться здоровыми. Помимо рук, тщательно стоит следить и за гигиеной полости рта.

К примеру, все знают, что зубы надо чистить два раза в день. Но далеко не все умеют делать это правильно. Вот какие рекомендации на этот счёт дала стоматолог Надежда Патлатая: