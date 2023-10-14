Как алкоголь влияет на психическое здоровье

Регулярное употребление алкоголя может привести к развитию психических и неврологических нарушений. Главный внештатный специалист комитета здравоохранения региона, психиатр-нарколог Лариса Бубнова подробно рассказала об опасности спиртных напитков для психического здоровья.

© Unsplash

По словам специалиста, алкоголь, попадая в организм, нарушает доступ кислорода к нейронам в результате алкогольной интоксикации и необратимой гибели мозговых клеток. Чем больше спиртного выпьет человек, тем большего числа нейронов он лишится.

Среди сотни заболеваний, которые провоцирует злоупотребление алкоголем, эксперты выделяют такие серьезные психические патологии, как шизофрения и психопатия. Также развивается клиническая картина разрушения личности и депрессия. В результате этой привычки у людей настроение и самочувствие оказываются зависимы от алкоголя.

Кроме этого, длительное и непрерывное употребление алкоголя может вызывать состояние помрачнения сознания, которое еще называют «белой горячкой». Это самая тяжелая форма алкогольной интоксикации, сопровождающаяся помрачнением сознания, дрожью, учащением пульса, повышением кровяного давления и дезориентацией.

При отсутствии лечения это состояние в 20% случаев может приводить к летальным исходам.

В результате развития алкоголизма человек становится опасным и для себя, и для окружающих. У него возможна частичная потеря памяти с заполнением пробелов вымышленными событиями, сообщает облздрав.