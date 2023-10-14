Чего нельзя делать перед сдачей анализов крови
Согласно исследованиям, значительная часть ошибок в лабораторной медицине связана с этапом предварительной подготовки пациентов. Важно понимать, что соблюдение всех рекомендаций перед забором анализов играет критическую роль в получении точных результатов, влияющих на диагностику и назначение будущего лечения.
Подробнее о важных правилах сдачи анализов «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, терапевт сети клиник «Неболит» Сергей Васильев.
Что может повлиять на результаты
По его словам, на результаты анализов влияют многие факторы.
— Например, пища активизирует ферменты внутренних органов, присутствующих в крови после приема пищи, которые могут исказить данные и привести к неправильной диагностике, — отметил Васильев.
Особенности времени для забора анализов: уровень некоторых веществ, таких как гормоны, имеет суточные колебания. Поэтому врачи могут рекомендовать сдавать анализы в определенное время суток для получения наиболее информативных результатов.
Врач подчеркнул, что правильная подготовка к анализам поможет избежать возможных ошибок и обеспечит надежные результаты, которые сыграют важную роль в вашем здоровье и диагностике.
Как правильно подготовиться
Общий анализ крови:
- сдавайте утром натощак (последний прием пищи должен быть за 6–8 часов до сдачи анализов);
- избегайте физических нагрузок перед сдачей анализа;
- не принимайте медикаменты, если их отмена возможна;
- не сдавайте кровь после рентгеновских и физиотерапевтических процедур;
- выпейте стакан теплой воды перед выходом из дома для облегчения взятия крови.
Биохимический анализ крови:
- полностью откажитесь от пищи в день сдачи анализа (предшествующий вечер может включать легкий ужин);
- избегайте употребления сладких напитков (пить воду можно в обычном режиме);
- избегайте интенсивной физической нагрузки и стрессов;
- если невозможна отмена лекарств, сообщите об этом перед сдачей анализа.
Общий анализ мочи:
- избегайте употребления овощей и фруктов, которые могут изменить цвет мочи, и диуретиков перед сдачей анализа;
- проведите тщательный гигиенический туалет половых органов перед сбором мочи;
- женщинам не рекомендуется сдавать анализ во время менструации.