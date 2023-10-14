Чего нельзя делать перед сдачей анализов крови

Согласно исследованиям, значительная часть ошибок в лабораторной медицине связана с этапом предварительной подготовки пациентов. Важно понимать, что соблюдение всех рекомендаций перед забором анализов играет критическую роль в получении точных результатов, влияющих на диагностику и назначение будущего лечения.

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Подробнее о важных правилах сдачи анализов «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, терапевт сети клиник «Неболит» Сергей Васильев.

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Что может повлиять на результаты

По его словам, на результаты анализов влияют многие факторы.

— Например, пища активизирует ферменты внутренних органов, присутствующих в крови после приема пищи, которые могут исказить данные и привести к неправильной диагностике, — отметил Васильев.

Особенности времени для забора анализов: уровень некоторых веществ, таких как гормоны, имеет суточные колебания. Поэтому врачи могут рекомендовать сдавать анализы в определенное время суток для получения наиболее информативных результатов.

Врач подчеркнул, что правильная подготовка к анализам поможет избежать возможных ошибок и обеспечит надежные результаты, которые сыграют важную роль в вашем здоровье и диагностике.

Как правильно подготовиться

Общий анализ крови:

сдавайте утром натощак (последний прием пищи должен быть за 6–8 часов до сдачи анализов);

избегайте физических нагрузок перед сдачей анализа;

не принимайте медикаменты, если их отмена возможна;

не сдавайте кровь после рентгеновских и физиотерапевтических процедур;

выпейте стакан теплой воды перед выходом из дома для облегчения взятия крови.

Биохимический анализ крови:

полностью откажитесь от пищи в день сдачи анализа (предшествующий вечер может включать легкий ужин);

избегайте употребления сладких напитков (пить воду можно в обычном режиме);

избегайте интенсивной физической нагрузки и стрессов;

если невозможна отмена лекарств, сообщите об этом перед сдачей анализа.

Общий анализ мочи: