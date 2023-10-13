Когда соленья могут уничтожить нервную систему
Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова призвала внимательно проверять домашние соленья. По ее словам, неправильно приготовленные соленья могут уничтожить нервную систему.
«Употребление некачественно приготовленных солений может стать причиной заражения опасным заболеванием – ботулизмом, – которое возникает при употреблении продуктов, зараженных ботулиническими микробами», – пояснила она.
Это заболевание поражает центральную нервную систему и в некоторых случаях может даже привести к летальному исходу. Ботулинические микробы обитают в земле, откуда они попадают на овощи, а уже с них в банку с соленьями.
Ершова отметила, что эти микробы не боятся термической обработки и быстро размножаются в безвоздушном пространстве, которым и является та самая банка с квашеной капустой, передает Life.ru.
При этом эксперт напомнила, что зараженные продукты никак не отличаются от нормальных по вкусу и внешнему виду. Именно поэтому, чтобы избежать этого опасного заболевания, следует выбирать только свежие овощи без внешних повреждений, затем тщательно промывать их и перед консервацией строго придерживаться методики приготовления.
«Соблюдать пропорции консервантов. Тщательно промывать и стерилизовать тару, а затем банки с консервацией. Хранить соленья при температуре, не превышающей +3 градуса – в погребе или холодильнике», – отметила эксперт.