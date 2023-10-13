Когда соленья могут уничтожить нервную систему

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова призвала внимательно проверять домашние соленья. По ее словам, неправильно приготовленные соленья могут уничтожить нервную систему.

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«Употребление некачественно приготовленных солений может стать причиной заражения опасным заболеванием – ботулизмом, – которое возникает при употреблении продуктов, зараженных ботулиническими микробами», – пояснила она.

Это заболевание поражает центральную нервную систему и в некоторых случаях может даже привести к летальному исходу. Ботулинические микробы обитают в земле, откуда они попадают на овощи, а уже с них в банку с соленьями.

Ершова отметила, что эти микробы не боятся термической обработки и быстро размножаются в безвоздушном пространстве, которым и является та самая банка с квашеной капустой, передает Life.ru.

При этом эксперт напомнила, что зараженные продукты никак не отличаются от нормальных по вкусу и внешнему виду. Именно поэтому, чтобы избежать этого опасного заболевания, следует выбирать только свежие овощи без внешних повреждений, затем тщательно промывать их и перед консервацией строго придерживаться методики приготовления.