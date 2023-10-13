4 привычки, которые улучшают самочувствие

Физическая активность важна для здоровья и хорошего самочувствия. Фитнес-тренер Олли Томпсон рассказал Cambridge Independent ещё о четырёх факторах, которые положительно влияют на благополучие человека.

© Чемпионат.com

Качественный сон. Во время сна в организме происходят важные восстановительные процессы. Адекватная продолжительность сна, семь-восемь часов, имеет решающее значение для когнитивных функций, эмоциональной стабильности и физической жизнеспособности.

Управление стрессом. Хронический стресс может привести к целому ряду физических и психических заболеваний. Такие техники, как медитация, глубокие дыхательные упражнения и регулярные физические нагрузки, помогают смягчить негативные последствия стресса.

Питание. Здоровая еда обеспечивает организм жизненно важными питательными веществами и энергией, необходимыми для оптимальной работы. Правильно подобранная диета укрепляет физическое и психическое здоровье и снижает риск множества заболеваний.