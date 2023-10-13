Как поддержать организм осенью

Сезон простуд и вирусных инфекций в самом разгаре. Помимо привычных спутников осенних холодов – кашля и насморка, растет риск подхватить и другие малоприятные недуги.

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О том, что происходит с организмом осенью и как поддержать здоровье в это время года, MIR24.TV рассказали специалисты.

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Рекомендации врача

«С физической точки зрения, падение температуры может вызвать увеличение частоты чихания, насморка и общего дискомфорта. Также возможны обострения хронических заболеваний, таких как астма или аллергия», – говорит врач-педиатр и заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.

Чтобы помочь организму справиться с осенними изменениями, специалист рекомендует поддерживать физическую активность. Регулярные упражнения помогут улучшить кровообращение и укрепить иммунитет. Также важно соблюдать здоровую диету, напоминает врач: «Употребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков для поддержания здоровья иммунной системы».

«Обеспечьте достаточное количество сна. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог восстановиться и справиться с нагрузкой. Избегайте стресса – он может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к заболеваниям», – отмечает Рамил Шахвеледов.

Помимо этого, врач советует регулярно проводить время на свежем воздухе, но при этом одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения. А еще – проходить ежегодную вакцинацию и чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест.

Отиты и конъюктивиты

Наиболее частыми проявлениями сезонных респираторных инфекций являются кашель и ринит, но нередко под ударом оказываются также органы слуха и зрения. Воспалительные процессы, протекающие в ухе – отиты – встречаются в любом возрасте.

Отит вызывает зуд и отек, скопление серы и изменение цвета кожи уха, ухудшение общего самочувствия. Не меньше дискомфорта вызывают и конъюнктивиты – воспаления слизистой оболочки глаза. Они могут быть вызваны как вирусной, так и бактериальной инфекцией.

«В большинстве случаев применяются наружные препараты с комбинированным противовоспалительным и противомикробным действием. Например, капли, сочетающие в своем составе ципрофлоксацин с дексаметазоном, рекомендованы к использованию у детей с одного года. Капли на основе офлоксацина обладают бактерицидным действием, эффективно борются с различными возбудителями инфекции и также могут применяться у детей с одного года, в том числе при наличии перфорации», – рассказывает д.м.н., профессор и заслуженный врач России Ирина Захарова.

В случае бактериального или смешанного типа конъюнктивита специалисты также рекомендуют применять комбинированную терапию, оказывающую противовоспалительный и противомикробный эффект.

Питание

Осенью рекомендуется есть меньше горького и больше кислого, говорит врач-рефлектотерапевт и практикующий Ци-доктор Ирина Старкова.

«Среди продуктов с кислым вкусом самое большое количество кислых веществ содержится в боярышнике. Он стимулирует секрецию разнообразных пищеварительных ферментов в желудке и кишечнике, препятствует отложению жира, замедляет процессы старения организма», – объясняет специалист.

При этом она предупреждает: при хроническом гастрите, язве желудка, желчекаменной болезни, перенесенном гепатите употребления боярышника следует избегать.

Среди кислых продуктов Ирина Старкова также выделяет виноград, яблоки и гранаты. Последние, как поясняет эксперт, оказывают собирающее и вяжущее действие, а яблоки способствуют образованию жидкостей, увлажняют легкие, устраняют беспокойство, открывают желудок.

В свою очередь, доказательный нутрициолог и член Общественного Объединения «Нутрициологи России» Наталья Костенко отмечает: не существует отдельно взятых продуктов «для повышения иммунитета», важно разнообразие. Для поддержания здоровья в холодное время года важно употреблять продукты из всех пищевых групп:

Зерновые и картофель (цельнозерновые хлеб, крупы, макароны). Овощи, фрукты, ягоды, зелень.

Белковые продукты (животные и растительные белки, среди которых обязательно бобовые).

Молочные продукты (среди которых желательно употреблять несладкие кисломолочные продукты низкой жирности).

Масла и их источники (нерафинированные масла, орехи, авокадо, оливки).