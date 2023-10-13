Врач составил топ продуктов для долголетия

По словам Гинзбурга, если человек будет употреблять избыточное количество сахара и жира, переедать, потому что сладкие и жирные продукты мешают ему контролировать свою сытость, то процесс быстрого старения и проблемы со здоровьем неизбежны. Такое количество продуктов в рационе стоит сократить по максимуму. Врач советует при желании отказываться от некоторых приемов пищи и есть малыми порциями, а также рано ужинать. Как можно больше зелени полезно употреблять в каждый прием пищи. Зелень и овощи заполняют желудок и нам хочется меньше есть, а также они содержат массу полезных веществ. Негативное влияние на продолжительность жизни оказывают продукты с высоким гликемическим индексом – сладости, белый хлеб, картофель, рис. После 40 лет их потребление повышает риск развития возрастных болезней, а также онкологии. Такие продукты лучше заменить сладостями из сахарозаменителей, хлебом из непросеяной муки. Рис можно заменить гречкой, овсянкой, а картофель – овощами или бобовыми. Также из рациона следует убрать плохие жиры – подсолнечное масло. Его можно заменить на оливковое или кокосовое. Стоит меньше отдавать предпочтение животным белкам: красному мясу и изделиям из него. Гинзбург рекомендует пить биодобавки – витамины группы В, D, магний и селен, даже если всего этого достаточно в пище. Самыми полезными продуктами для долголетия Гинзбург считает морскую рыбу, кисломолочные продукты, гречку, овсянку, перловку, грубый хлеб, зелень, овощи, ягоды, фрукты, орехи, семечки и восточные приправы. Ранее россиянам старше 40 лет рекомендовали убрать из рациона соль. Рекомендациями по питанию поделилась кардиолог Анастасия Фомичева. Фото: pxhere.com