Контролирует сахар и холестерин: почему нельзя пропускать завтрак

Завтрак принято считать самым важным приемом пищи, потому что он запускает метаболизм и мозговую деятельность после сна. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Ириной Писаревой главные секреты правильного завтрака.

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Почему важно завтракать

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По ее словам, от качества первого приема пищи зависит, насколько продуктивным будет день, поэтому пропускать его нельзя.

— В утренние часы человек очень вялый и сонливый. Пока он голоден, ему тяжело думать о делах, мозг занят мыслями о еде. А после полноценного завтрака внимание и умственная деятельность улучшаются, появляются силы для выполнения целей. Поэтому утренний прием пищи очень важен, — уверена врач.

Но все же некоторые люди не привыкли завтракать по утрам, заметила Писарева.

— Обычно это случается, когда человек поздно ужинает, поэтому с утра у него просто нет ощущения голода. Либо это может быть связано с неправильными привычками в питании, которые вырабатываются годами, поэтому трудно перестроить организм, — рассказала врач.

Правильный завтрак, по мнению диетолога, помогает сохранить здоровье и активность в течение дня.

— Первый прием пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а еще позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют, — уверена Писарева. — Кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только с утра.

Если человек не завтракает с утра, то их секреция снижается, добавила она. А это влияет на работу всего организма в целом и может спровоцировать набор лишнего веса.

Правила завтрака

Как рассказала диетолог, завтракать лучше через 30 минут после пробуждения, а до этого необходимо выпить стакан теплой воды и умыться.

Сбалансированный завтрак, по мнению Писаревой, должен состоять из сложных углеводов, белков и правильных жиров.

— Главная задача завтрака — зарядить энергией. Энергию дают сложные углеводы, например, гречка, овсянка или грубый хлеб, — объяснила врач. — Самый усваиваемый белок — яйцо, поэтому неплохо начинать день с него.

Однако кисломолочные продукты тоже усваиваются хорошо, дополнила Писарева. Поэтому творог или греческий йогурт тоже могут быть в утреннем рационе.

Нельзя забывать и о полезных жирах, сказала врач.

— Они содержат витамин Е или омегу-3 в составе, которые стимулируют нервную деятельность. Примером хороших жиров могут быть оливковое, конопляное или горчичное масло, а также авокадо, — уверена Писарева.