Врач рассказал о пользе семечек для пожилых людей

"Семечки содержат достаточное количество магния, это полезно для пожилых людей. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток, нервной ткани, защищает ее от перегрузок. Также магний улучшает перистальтику кишечника, с которой у пожилых есть проблемы, – отметил эксперт. Плюс семечки – хороший источник белка. Этот компонент не всегда присутствует у людей пожилого возраста. Не каждый из них готов съедать большое количество мяса и других животных продуктов. В таком случае семечки как дополнительный источник белка немного поддержит ситуацию".