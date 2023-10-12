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Врач рассказал о пользе семечек для пожилых людей

Семечки помогают укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, а также улучшают работу кишечника у людей пожилого возраста. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач рассказал о пользе семечек для пожилых людей
© unsplash.com

"Семечки содержат достаточное количество магния, это полезно для пожилых людей. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток, нервной ткани, защищает ее от перегрузок. Также магний улучшает перистальтику кишечника, с которой у пожилых есть проблемы, – отметил эксперт. Плюс семечки – хороший источник белка. Этот компонент не всегда присутствует у людей пожилого возраста. Не каждый из них готов съедать большое количество мяса и других животных продуктов. В таком случае семечки как дополнительный источник белка немного поддержит ситуацию".

Однако их все же не стоит рассматривать как полноценную замену остальным белковым продуктам, уточнил врач.

Вместе с тем семена подсолнечника являются источником полезных жиров.

"Растительные жиры необходимы для улучшения работы сердца и мозга. Также для защиты клеток, в том числе печени. Достаточное количество жиров будет способствовать укреплению и профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний", – заключил Арзамасцев.