Врачи назвали пять витаминов, необходимых организму осенью

В холодный период года организм человека испытывает стресс и особенно нуждается в витаминах. Они помогают справляться с сезонными заболеваниями и обострением хронических недугов. Какие витамины необходимо добавить в свой рацион, рассказали эксперты телеканала «Доктор».

Для улучшения эмоционального состояния и иммунитета, а также укрепления сосудов необходимо принимать витамин C. Потребление витамина B6 поможет поддержать активность Т-клеток иммунитета и защитить от сезонных инфекций.

Витамин D компенсирует отсутствие солнечного света и гарантирует нормальную циркуляцию фосфора в организме. При этом витамин B12 способствует улучшению памяти и нормализации холестерина. Помочь защитить кожу от суровой погоды, нормализовать работу печени и поддержать функционирование половых органов поможет витамин E, пишет «Российская газета».