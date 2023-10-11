Лайфхаки, которые помогут уберечься от ОРВИ осенью

Осенью организм человека чувствует нехватку витаминов и становится настоящей мишенью для ОРВИ.

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Основатель и руководитель «Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой», автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова рассказала, как можно уберечься от вирусов и сократить риск возникновения недугов.

Она сказала, что необходимо следить за питанием и повышать иммунитет. Также следует уменьшить количество жиров в рационе, а долю клетчатки лучше увеличить.

Life.ru пишет, что Соколова порекомендовала по утрам готовить бодрящий напиток: в теплую воду добавьте куркуму, сок лимона, черный молотый перец и мед. Пить нужно через трубочку, чтобы зубная эмаль не изменила цвет. Такой напиток может укрепить иммунитет и подарит заряд бодрости. Кроме этого, можно смешать теплую воду с имбирем и лимоном, это тоже полезно для организма.

Помочь организму перестроиться на осень поможет и физупражнение по методике остеогимнастики. Надо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточившись на вилочковой железе, которая находится чуть ниже точки, в которой сходятся ключицы. Потом внимание переключается на область селезенки. Эта техника помогает задействовать скрытые механизмы организма, отметила Соколова.

Стоит следить и за тем, чтобы ноги всегда находились в тепле и сухости.

После нахождения в общественном месте основатель академии советует выпить горячей воды и промыть нос.