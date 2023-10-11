Лайфхаки, которые помогут уберечься от ОРВИ осенью
Осенью организм человека чувствует нехватку витаминов и становится настоящей мишенью для ОРВИ.
Основатель и руководитель «Международной академии оздоровления и омоложения Натальи Соколовой», автор метода «Остеогимнастика» Наталья Соколова рассказала, как можно уберечься от вирусов и сократить риск возникновения недугов.
Она сказала, что необходимо следить за питанием и повышать иммунитет. Также следует уменьшить количество жиров в рационе, а долю клетчатки лучше увеличить.
Life.ru пишет, что Соколова порекомендовала по утрам готовить бодрящий напиток: в теплую воду добавьте куркуму, сок лимона, черный молотый перец и мед. Пить нужно через трубочку, чтобы зубная эмаль не изменила цвет. Такой напиток может укрепить иммунитет и подарит заряд бодрости. Кроме этого, можно смешать теплую воду с имбирем и лимоном, это тоже полезно для организма.
Помочь организму перестроиться на осень поможет и физупражнение по методике остеогимнастики. Надо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточившись на вилочковой железе, которая находится чуть ниже точки, в которой сходятся ключицы. Потом внимание переключается на область селезенки. Эта техника помогает задействовать скрытые механизмы организма, отметила Соколова.
Стоит следить и за тем, чтобы ноги всегда находились в тепле и сухости.
После нахождения в общественном месте основатель академии советует выпить горячей воды и промыть нос.
Эксперт заключила, что если все-таки недуг настиг человека, то при первых признаках простуды лучше отпроситься с работы и обратиться к врачу.