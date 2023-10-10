Что способствует поддержанию ментального здоровья

Психиатр-нарколог назвал вещи, которые способствуют поддержанию ментального здоровья
Для психического здоровья необходимо, чтобы были удовлетворены все духовные и физиологические потребности. Поддержанию ментального благополучия также способствует поддержка со стороны близких.
10 октября во всем мире празднуют День психического здоровья. В связи с этим корреспондент издания «Ямал 1» связался с психиатром-наркологом из Ноябрьска Дмитрием Евдокимовым и выяснил, что способствует поддержанию ментального благополучия.
Для психического здоровья человека необходимо, чтобы были удовлетворены все духовные и физиологические потребности, отметил сотрудник ноябрьского психоневрологического диспансера. Поддержанию ментального благополучия также способствует поддержка со стороны близких людей, добавил врач.
"На сегодняшний день очень много предубеждений, что обращение к специалистам по оказанию психологической помощи — это плохо. Вот эти предрассудки нужно убирать. Не нужно бояться обращаться к специалистам, если чувствуете потребность в этом", — указал Евдокимов.