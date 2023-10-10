Что способствует поддержанию ментального здоровья

"На сегодняшний день очень много предубеждений, что обращение к специалистам по оказанию психологической помощи — это плохо. Вот эти предрассудки нужно убирать. Не нужно бояться обращаться к специалистам, если чувствуете потребность в этом", — указал Евдокимов.