Раскрыт секрет спортивных тренировок голливудских звезд

Доуэлл заявил, что нужно начать с тяги трэп-грифа, при которой нужно отвести таз назад, чуть подсесть, наклониться и, оторвав снаряд от пола, полностью выпрямиться. Затем необходимо сделать жим гантелей на наклонной скамье нейтральным хватом.

Далее, по мнению тренера, нужно сделать жим с гантелями и штангой лежа. Следующим упражнением станут сгибания Зоттмана, при котором нужно встать прямо, взяв в руки гантели и опустив их по бокам, затем согнуть руки в локтях и поднять гантели к плечам, далее плавно опустите руки в исходное положение. Последним упражнением станут подъемы мяча над собой.