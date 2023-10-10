Стало известно, какой гриб поможет в профилактике рака

Шампиньоны могут помочь в профилактике онкологических заболеваний, в частности, замедлить развитие рака и защитить клетки от мутации. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Помимо этого, эти грибы полезны при атеросклерозе.

«Благодаря содержанию клетчатки шампиньоны помогают выводить из организма излишки сахара, холестерина и улучшают липидный профиль. Это профилактика атеросклероза», — уточнила Соломатина.

По словам врача, в этих грибах содержатся многие полезные вещества — селен, медь и витамины группы B, которые также важны для здоровья человека.

«Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, то есть к замедлению ее функции — гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи. Нехватка этого элемента может привести к дряблости. Витамины группы B улучшают метаболические процессы», — пояснила диетолог.