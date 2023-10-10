Врач объяснил, почему важно держать ноги в тепле
В холода нужно носить правильную обувь и по возможности надевать шерстяные носки, чтобы сохранять ноги в тепле. Чем чревато замерзание нижних конечностей, «ФедералПресс» узнал у терапевта Льва Авербаха.
«Александр Суворов однажды сказал: «Держи голову в холоде, живот – в голоде, а ноги – в тепле». С тех пор все ноги и берегут. На самом деле они и правда должны быть в тепле, иначе можно получить переохлаждение организма», – сказал врач.
Ноги человека находятся далеко от его сердца. Когда они мерзнут, сосуды на пути к ним суживаются, что ограничивает поступление крови, пояснил Авербах. Поэтому если попасть ногами, например, в прорубь и быстро не отогреться, может развиться даже гангрена с последующей ампутацией конечности.
Столкнуться с проблемой холодных ног можно и в теплую погоду, также добавил терапевт. Есть термин «окопная болезнь». Он был ранее применим к солдатам, которые из-за воды в окопах получали обморожение ног даже в плюсовую температуру.
«Держать ноги в тепле всегда – это правильная рекомендация», – заключил специалист.