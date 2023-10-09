Как людям с ментальными заболеваниями помогают вернуться в привычную жизнь

Самые частые причины, по которым в последнее время обращаются к психиатрам, – это тревожные расстройства, панические атаки, депрессии.

© Нижегородская правда

В психиатрической больнице № 2 Нижнего Новгорода людей с такими заболеваниями не госпитализируют, а направляют в дневной стационар: днём они лечатся, а вечером возвращаются домой. Здесь же получают помощь и выписавшиеся из круглосуточных стационаров пациенты.

Видео дня

Мы побывали в дневном стационаре диспансерного отделения № 1 нижегородской психиатрической больницы № 2.

Лечение искусством

Первое, что отмечаешь, попав в дневной стационар, – очень творческую и дружелюбную атмосферу. На стенах и в рекреации – рисунки пациентов. Эмоционально цепляет рисунок 19-летней пациентки: руки, тянущиеся к голове девушки. Так она изобразила гиперопеку и нарушение границ. Руки родных, причиняющие боль.

По словам заведующей диспансерным отделением № 1 психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода Любови Васильевны Садовниковой, медико-социальной реабилитацией в дневных стационарах они начали заниматься 10 лет назад, но особое развитие это направление получило последние лет пять. Сегодня здесь работает слаженная команда различных специалистов: медицинский психолог, психотерапевт, специалисты по социальной работе.

Арт-терапия – самое мягкое и самое приятное реабилитационное направление. Дословно это переводится как «лечение искусством». Занятия проходят в студийном формате: медицинский психолог задаёт тему, а рисовать каждый может в любой технике. Быть художником для этого совершенно не обязательно, главное – терапевтический эффект творчества. Хотя многие из пациентов действительно талантливы.

«Рисование очень помогает пациентам, которые жалуются на стёртые чувства, – говорит медицинский психолог Людмила Волонкина. – Мы рисуем в разных техниках, например, по мятой бумаге, по мокрой бумаге. Разными материалами, даже шоколадом».

Каждый четвёртый человек в мире страдает от психического нарушения.

Разобраться в себе

На столах – различные настольные игры, которые помогают развивать внимание, память, мышление.

«При психических расстройствах когнитивные функции снижаются, и мы используем определённые методики для их развития, – поясняет специалист по социальной работе Мария Глыбина. – Например, игра на концентрацию внимания: строим башню из блоков разного цвета и затем бросаем по очереди кубик с разноцветными гранями. Какой цвет на грани кубика выпадает, блок такого цвета должен вынуть игрок, при этом стараясь не разрушить сооружение. Это позволяет научиться концентрироваться, даже у пациентов с тремором получается волевым усилием его подавлять».

Очень нравится пациентам занятия с ассоциативно-метафорическими картами. Это карты-картинки с самыми разными изображениями: яркие цветы на чёрном фоне, нежные ромашки на зелёной траве, одуванчики, половинка яблока, зажившая рана.

Карты разработаны специалистами-психологами и психотерапевтами.

«Мы предлагаем каждому в группе выбрать карту, которая созвучна настроению на данный момент, и рассказать, как она связана с вами и вашей жизнью, – поясняет медицинский психолог Людмила Волонкина. – Каждый видит в картах что-то своё: например, для одного изображение раны напомнит о тяжёлых переживаниях, а для другого это путь к выздоровлению. Если описать словами своё состояние, вербализировать свои ощущения и переживания, то легче разобраться в себе. Такая игра работает с нашим бессознательным, способствует развитию творческого воображения».

При помощи карт человек извлекает из подсознания свои мысли и чувства, реальные мотивы поступков, погружается внутрь себя. В присутствии психолога человек вновь проживает свою проблему, а специалист наблюдает за этим и понимает, как выстраивать терапию.

Расширить зону комфорта

А ещё отделение реабилитации организует для выздоравливающих экскурсии: они выезжают в нижегородский Ботанический сад, в Художественный музей, в частный музей кукол. По словам сотрудников отделения, это помогает пациентам раздвинуть границы привычного мира, увидеть и прочувствовать его красоту. А для кого-то из молодых пациентов с ментальными расстройствами откровением станет даже возможность прокатиться в общественном транспорте без мамы.

«Реабилитация – это прежде всего социализация, – поясняет психотерапевт отделения реабилитации Альбина Косоногова. – Многие люди с психическими расстройствами замыкаются в себе, годами не выходят из дома. А у нас они учатся заново разговаривать друг с другом и с другими людьми. Расширяется их зона комфорта, они начинают чувствовать себя полноценными людьми. Например, один из наших пациентов считал, что всё бессмысленно – не хотел разговаривать, сидел, спрятав лицо. А через два месяца начал говорить, что здесь он чувствует себя в безопасности, что ему с нами спокойно, и он впервые может говорить обо всём, что его волнует».

Специалисты реабилитационного отделения приходят заниматься и с пациентами, проходящими лечение в стационаре, там используются другие методики, поскольку у пациентов в остром состоянии снижены внимание и усидчивость, им ещё сложно общаться.

«Мы c ними рисуем и музыку им стараемся включать, чтобы они переключались, расслаблялись», – говорит медицинский психолог.