Диетолог назвала три правила питания для здоровья осенью

В осенне-зимний период важно употреблять теплые блюда и напитки, сбалансировано питаться, а также включать в рацион продукты с содержанием витамина C. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина.

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По ее словам, в первую очередь в холодное время года ни в коем случае нельзя голодать. Рацион должен быть полноценным, включать завтрак, обед и ужин. Это поможет накопить достаточный запас питательных веществ. В частности, клетчатки, витаминов и полезных микроэлементов.

Также в осенне-зимний период важно перейти от холодных блюд, таких как салаты с огурцами и помидорами, к теплым, например к рагу с тушеным мясом и овощами и супам. Кроме того, нужно пить не холодную воду, а теплую.

Для поддержания иммунитета специалист посоветовала заменить кофе на богатые полезными веществами чаи. Например, с имбирем, лимоном или шиповником, апельсином и медом. В таких напитках содержится витамин C, который особенно важен для организма осенью и зимой.

Это вещество также можно получить из апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, груш, фиников и цветной капусты. Особым сезонным продуктом, содержащим много витамина C, является золотая тыква, отметила специалист. Из нее можно приготовить супы, теплые салаты, каши и десерты.