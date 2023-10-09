Названа максимальная суточная доза кофе

Британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе, которая не навредит здоровью. Его мнение публикует издание Daily Mirror.

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Специалист утверждает, что, если выпивать не более трех чашек бодрящего напитка в день, это не только не принесет вреда организму, но и поможет укрепить здоровье сердца и мозга. Такие выводы Мосли сделал на основании исследования с участием полумиллиона человек, которое выявило, что сердце у любителей кофе функционирует лучше, чем у тех, кто его никогда не пьет.

Несмотря на предполагаемую пользу, диетолог посоветовал не пить кофе сразу после пробуждения, особенно если ночь выдалась беспокойной. Мосли объяснил: этот напиток может повысить уровень гормона стресса кортизола, который после плохого сна и так выше обычного. По его словам, подобный скачок гормона способен поднять уровень сахара в крови до нездоровых показателей. Чтобы избежать этого, врач посоветовал пить кофе минимум через час после пробуждения.