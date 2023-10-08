Как измерить количество жира на животе

Как измерить висцеральный жир (окружает жизненно важные органы в районе брюшной полости) и о чем может говорить его переизбыток, рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.

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«Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод оценки его количества – измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 см, для мужчин того же возраста – 94 см», – объяснила эксперт.

По ее словам, также размер подкожной жировой прослойки можно проверить при помощи инструмента под названием «клипер», также может подойти штангенциркуль. Необходимо обхватить пальцами складку кожи и жира справа от пупка. Сравнить результат дальше можно со специальной таблицей, которую легко найти в сети интернет.