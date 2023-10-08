Как измерить количество жира на животе
Как измерить висцеральный жир (окружает жизненно важные органы в районе брюшной полости) и о чем может говорить его переизбыток, рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.
«Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод оценки его количества – измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 см, для мужчин того же возраста – 94 см», – объяснила эксперт.
По ее словам, также размер подкожной жировой прослойки можно проверить при помощи инструмента под названием «клипер», также может подойти штангенциркуль. Необходимо обхватить пальцами складку кожи и жира справа от пупка. Сравнить результат дальше можно со специальной таблицей, которую легко найти в сети интернет.
Если у человека при осмотре лечащим врачом будет выявлена проблема увеличения живота за счет висцерального жира, то могут назначить ряд анализов, таких как: проверка функции почек и печени, уровень гормонов щитовидной железы, липидный профиль крови и некоторые другие. И только после получения результатов специалист сможет поставить диагноз и разработать стратегию лечения, сообщает «Мослента».