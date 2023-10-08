Названы лучшие упражнения для борьбы с бессонницей

Врач-реабилитолог Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для борьбы с бессонницей. Об этом сообщается в материале издания «Доктор Питер».

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Тарасов заявил, что каждую тренировку можно делать в постели. Для начала нужно выпрямить правую ногу, а левую согнуть в колене, левую руку нужно отвести в сторону ладонью вниз, а правой взяться за левое колено. Далее нужно потянуть левое колено вправо, скручиваясь в пояснице, при этом левую руку нельзя отрывать от поверхности кровати.