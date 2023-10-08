Терапевт назвал продукты, продлевающие молодость

Уже давно известно, что с помощью правильного питания можно отсрочить старость со всеми вытекающими – букетом различных болезней, ноющими на погоду суставами, мигренью, а также с седыми волосами на висках и глубокими морщинами.

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Врач-терапевт Олег Перкушин в интервью изданию «Кубанские новости» рассказал, какие продукты могут продлить молодость.

По его словам, для этого минимум раз-два в неделю необходимо есть морскую рыбу, морепродукты и листовую зелень. Как отметил специалист, прежде всего это важно для тех, кому уже больше 60 лет.

«Продукты, богатые витаминами, помогут снизить риски развития опасных недугов, и уменьшат проявления уже имеющихся, – пояснил Перкушин. – В частности, они активизируют метаболизм, улучшают состояние кожи и волос, а также укрепляют память».

Для улучшения работы головного мозга врач рекомендует людям предпенсионного и пенсионного возраста включить в свой ежедневный рацион питания горстку орехов, свежую зелень, кашу из злаков и хлеб со злаками.

А вот от фастфуда, жаренных на масле или в кляре продуктах, соленья, конфетах, тортах и алкогольных напитков, по словам терапевта, следует отказаться.

«Конечно, все эти «вкусности» улучшают настроение, но при этом способствуют увеличению объемов бёдер и талию, а также росту уровня артериального давления. Понятно, что с лишними килограммами и проявлениями гипертонии мало кто может сойти за молодёжь», – подчеркнул он.

В список запрещёнки врач также включил чипсы, сладкую газировку, слабоалкогольные коктейли, рафинированное растительное масло, колбасы и огромные порции мяса.

«Да-да, при безграничном потреблении мяса, оно будет сильно вредить здоровью. С такими послаблениями атеросклероза и повышения рисков развития сердечно-сосудистых патологий не избежать», – резюмировал доктор Перкушин.