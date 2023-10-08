Врач объяснила, как заставить кишечник работать

Бюджетный, низкокалорийный и полезный обед приготовить вполне реально. Как это сделать, объяснила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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Врач отметила, что "есть один продукт, который улучшает качество кожи и волос, восстанавливает при ОРВИ и отравлениях, укрепляет суставы и кости. "А также заживляет слизистую кишечника", подчеркнула врач.

"Это костный бульон. Весь смак в коллагене и минералах", - уточнила врач, добавив, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина (не глютена!) и желатина.

Последние отличает одна важная особенность - они усваиваются в ЖКТ в виде аминокислот и коротких пептидов.

Диляра Лебедева предупреждает, что блюдо подходит не всем.

"Учтите противопоказания: это обострение панкреатита, язва желудка и ДПК, подагра, повышенная секреция желудка, заболевания почек и мочевых путей", - пишет врач.

Также не подойдет блюдо детям в возрасте до двух лет.

Если противопоказаний нет, то можно смело планировать на обед блюдо на основе костного бульона. Один из самых полезных вариантов - суп с фрикадельками. Врач отметила, что для этого помимо самого костного бульона понадобятся простые овощи (морковь, картошка, лук), зелень и одно куриное яйцо. Фрикадельки лучше приготовить из фарша из бедра индейки.