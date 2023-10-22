Правда ли, что лазерная эпиляция может привести к раку

Существует множество видов для удаления нежелательных волос на теле. Одни способы обеспечивают кратковременный эффект, другие обещают избавление от волос навсегда. Как эпиляция влияет на состояние кожи? Выясняет "Рамблер".

Все тело человека, кроме подошв и ладоней, покрыто волосяным покровом, который выполняет защитную функцию. Опасным может оказаться любой способ удаления волос, если он выполняется непрофессиональным мастером.