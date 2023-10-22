Правда ли, что лазерная эпиляция может привести к раку
Существует множество видов для удаления нежелательных волос на теле. Одни способы обеспечивают кратковременный эффект, другие обещают избавление от волос навсегда. Как эпиляция влияет на состояние кожи? Выясняет "Рамблер".
Все тело человека, кроме подошв и ладоней, покрыто волосяным покровом, который выполняет защитную функцию. Опасным может оказаться любой способ удаления волос, если он выполняется непрофессиональным мастером.
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- Бритье – наиболее популярный вид удаления волос, дешевый, быстрый и недолговечный. Самые распространенные побочные эффекты от бритья — это шрамы, вросшие волоски и сильное раздражение. Бритье легко может вызвать фолликулит, при котором происходит заражение волосяного фолликула, вызываемого стафилококками или грибком.
- Удаление волос с помощью воском банально болезненно. . Если мастер непрофессиональный, есть риск не только вызвать сильную боль, но и повредить кожу. Это может вызвать травмами, гематомами, с последующим присоединением инфекции.
- Шугаринг похож на восковую эпиляцию. Некоторые люди предпочитают шугаринг воску, так как сахарная паста включает в себя только натуральные компоненты. Она прилипает к коже, а не волосам и менее безопасна, однако травму все еще возможно получить
- При удалении волос электрическим эпилятором захватывается и удаляется сразу несколько волосков одновременно. Эпилятор агрессивно воздействует на кожу, и его не рекомендуется применять для участков, где кожа наиболее чувствительна: лицо, зона бикини или подмышки.
- При лазерной эпиляции, фолликул волоска разрушается благодаря высокой температуре, которую излучает аппарат для лазерной эпиляции. В неумелых руках это может спровоцировать сильные ожоги, образование ран и шрамов, изменения в пигментации кожи, истощение и преждевременное старение кожи. Также лазер может навредить глазам, если вы не будете в очках на процедуре. Вопреки расхожему мнению лазерная эпиляция не избавляет от волос навсегда, но и не приводит к возникновению рака. Лабораторные исследования показали, что лазерная эпиляция не создает таких последствий, как и повреждения, которые она может вызвать.
- При электролизе под кожу в волосяной фолликул вводится тонкая игла, проводящая электрический ток, благодаря которому убивается волосяной фолликул, и волосок перестанет расти до конца жизни. Здесь есть риск заразиться инфекциями при несоблюдении правил.
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