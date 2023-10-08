Врач рассказал о неожиданной пользе пива для почек

"Вот пример: мужчина поступает с маленьким камушком (3 мм), он поступил с почечной коликой, камень пошёл. И вот он стоит в нижней трети мочеточника и не выходит, мужчина не хочет ставить стент, потому что это манипуляция через половой орган, риск. Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай пиво, обезболивание, горячая ванна и вперёд. Бывает, что и жёны возмущаются, но это лечебный процесс. Можно арбузом заменить, если сезон арбузов", - Павел Сурков Хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы.