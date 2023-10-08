Врач рассказал о неожиданной пользе пива для почек

Хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы Павел Сурков в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что питье пива поможет вывести камни из мочеточника.
По словам врача, пациентам ставят стент, но когда они отказываются, то их отправляют домой пить назначенное обезболивающее, принимать ванную и пить пиво.
Павел сурков добавил, что пиво можно заменить арбузом.
"Вот пример: мужчина поступает с маленьким камушком (3 мм), он поступил с почечной коликой, камень пошёл. И вот он стоит в нижней трети мочеточника и не выходит, мужчина не хочет ставить стент, потому что это манипуляция через половой орган, риск. Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай пиво, обезболивание, горячая ванна и вперёд. Бывает, что и жёны возмущаются, но это лечебный процесс. Можно арбузом заменить, если сезон арбузов", - Павел Сурков Хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.