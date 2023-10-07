Как согнуться, чтобы хорошо отдохнуть ночью

Врач Тарасов: для крепкого сна есть три упражнения. Вообще полноценный сон очень важен для физического и психического здоровья. Не зря все рекомендации врачей всегда включают в себя хороший сон. Потому что именно в это время организм отдыхает и восстанавливается. Но что делать, если вроде и лёг пораньше, но всё никак не можешь заснуть? Эксперт посоветовал ЛФК.

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Как рассказал врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов, есть три довольно простых упражнения, которые помогут заснуть.

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Делать их нужно в меру своих сил — насколько получается. Насильно себя крутить и завязывать в бараний рог не нужно. Выполнять их можно прямо в кровати и лучше регулярно, чтобы результат был более явным.

Упражнение 1

Ложитесь на спину, правую ногу выпрямите, а левую согните в колене.

Затем вытяните левую руку в сторону и положите её ладонью вниз.

Правой рукой возьмитесь за левое колено и аккуратно потяните его вправо.

Поясница должна скручиваться, а руку не отрывайте от кровати.

Задержитесь в таком положении на пять медленных вдохов и выдохов.

Затем вернитесь в исходное положение и сделайте упражнение в другую сторону.

Повторите это 5–6 раз.

Упражнение 2

Ложитесь на спину.

Согните ноги в колене и подтяните их в животу.

Обхватите себя за колени и подтяните подбородок к коленям.

В такое позе черепашки оставайтесь 5 вдохов.

Повторите упражнение 5–6 раз.

Упражнение 3

Сядьте и согните ноги в коленях.

Руками обхватите колени снизу и сцепите в замок.

Затем медленно начните выпрямлять ноги, не расцепляя руки.

В таком положении насчитайте 5–6 вздохов.

Вернитесь в исходное положение.

Благовония против бессонницы

Когда нужно заснуть, а сон все никак не идёт, то уже готов на всё — даже на упражнения. Но есть ещё популярный лайфхак — зажечь благовония на ночь. Они должны успокаивать и настраивать на расслабляющий лад. Но так ли это?

Клинический психолог высшей квалификационной категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что зачастую благовония делают только хуже. Они могут вызвать сонное опьянение, которое утром закончится похмельем и тяжёлой головой. А ещё они обладают ярким ароматом, который наоборот раздражает нервную систему и может даже вызвать тошноту.

Лайфхаки для крепкого сна

Так что же помогает заснуть? Нужно максимально обустроить место для сна и подготовиться.