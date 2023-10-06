Медицинский кластер Mriya Resort & SPA отмечен тремя наградами на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны»

Медицинский кластер Mriya Resort & SPA в рамках ежегодного Всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности», организованного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм) был награжден тремя престижными наградами за заслуги и вклад в развитие индустрии: первое место в общем рейтинге «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучшее медицинское отделение» (категория Премиум), а также отмечен в общих рейтингах «ТОП-10 здравниц по масштабу бизнеса» и инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

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Mriya Resort & SPA и Институт активного долголетия Mriya Life Institute стали флагманом развития превентивной медицины и уже второй год подряд получают признание на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны». Медицинское направление является одним из ключевых на курорте. Подтверждение лидерства со стороны профессионалов и экспертов в данной области подчеркивает, что санаторно-курортный комплекс непрерывно улучшает свои программы диагностики, восстановления и лечения, чтобы соответствовать самым высоким стандартам.

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Рейтинг ТОП-100 Российских Здравниц - важный ориентир для принятия инвестиционного решения в санаторно-курортной отрасли, а также мощный инструмент продвижения бренда оздоровительного туризма России среди потенциальных потребителей. К ключевым задачам относится выявление лидеров и лучших практик, создание ориентиров для частных и государственных инвестиций в отрасль.

Mriya Resort & SPA

Mriya Resort & SPA и Mriya Life Institute создали уникальную передовую платформу для популяризации превентивной медицины и технологий в области здоровья. Каждая из 24 программ, представленных в Mriya Life Institute - авторская и разработана врачами MLI с большим опытом работы, включает диагностику здоровья по 180 параметрам, персонализированную методику расшифровки генетических тестов, индивидуальную программу сбалансированного питания и комплексе из 500 оздоровительных процедур.