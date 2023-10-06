Стоматолог посоветовал делать профессиональную чистку зубов раз в полгода

Главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михеил Елашвили посоветовал каждые полгода делать профессиональную гигиену рта.

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«Для поддержания «качественной улыбки» необходимо соблюдать минимально два правила: каждые полгода делать профессиональную гигиену полости рта и проходить профилактический осмотр стоматолога раз в год», — отметил Елашвили в беседе с РИАМО.

Со своей стороны, стоматолог, сооснователь и главный врач Will White Clinic Оксана Леонова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, зачем нужна профессиональная чистка.

По её словам, эта процедура позволяет удалить плотный налёт, от которого невозможно избавиться в домашних условиях, и предотвратить образование кариеса и зубного камня.