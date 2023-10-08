Кому нельзя употреблять ягоды боярышника

Ягоды боярышника могут быть опасны для здоровья
Собираемые осенью ягоды обладают полезными свойствами, но вот для некоторых людей они могут быть опасны. Как рассказала телерадиокомпания Татарстана TNV, чрезмерное употребление плодов боярышника может вызвать сонливость, а также нарушения сердечного ритма.
Беременным и кормящим матерям противопоказано пить чай из боярышника. Нельзя такой напиток употреблять людям, у которых пониженное артериальное давление.
Передозировка боярышником может спровоцировать отравление, тошноту, головные боли.
«Что касается пользы этой сезонной ягоды, то в состав боярышника входит обширный комплекс витаминов и биологически активных веществ. В ягоде присутствуют флавоноиды, сапонины, фруктоза, крахмал, пектин, эфирное масло и многое другое», - заявляют эксперты.