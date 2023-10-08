Кому нельзя употреблять ягоды боярышника

Собираемые осенью ягоды обладают полезными свойствами, но вот для некоторых людей они могут быть опасны. Как рассказала телерадиокомпания Татарстана TNV, чрезмерное употребление плодов боярышника может вызвать сонливость, а также нарушения сердечного ритма.