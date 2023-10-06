Контрастный душ — простой способ укрепления иммунитета, нормализации работы сердца и сосудов в домашних условиях. Он помогает бороться с простудными заболеваниями, улучшает обмен веществ, успокаивает в стрессовых ситуациях и дает заряд бодрости на весь день. «Лента.ру» выяснила, как правильно принимать контрастный душ, можно ли делать это каждый день и какие противопоказания есть у такой процедуры.

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Что такое контрастный душ?

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Водные процедуры — важная составляющая здорового образа жизни. И самая эффективная из них — контрастный душ, то есть, чередование горячей и холодной воды, которое можно дополнить точечным массажем.

Горячая вода помогает мышцам расслабиться и расширяет сосуды, а холодная, наоборот, сужает их и заставляет человека взбодриться. Такие контрастные процедуры оказывают положительное влияние на нервную систему, улучшают работу органов, помогают бороться со стрессовыми ситуациями и заряжают хорошим настроением на весь день.

О положительном влиянии чередования теплой и холодной воды было известно еще в древности, когда люди часто ходили в бани. Особенно это было популярно в зимние морозы: после парной нужно было окунуться в прорубь, а потом вернуться в помещение и погреться. В теплое время года для укрепления иммунитета люди обливались холодной водой.

Сегодня человек может принимать контрастный душ хоть каждый день, используя воду комфортной температуры. Главное — обращать внимание на свое самочувствие во время процедуры, постепенно увеличивать время и изучить противопоказания, иначе такой душ принесет больше вреда, чем пользы.

Чем полезен контрастный душ?

В первую очередь, контрастный душ оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как объясняет «Ленте.ру» терапевт и кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова, чередование горячей и холодной воды укрепляет сердечные стенки, способствует эластичности сосудов, тем самым стимулируя работу многих систем и органов. У человека улучшается кровоток и укрепляется иммунитет.

Контрастный душ помогает тренировать сосуды и капилляры, выступая как профилактическое средство венозной недостаточности. Он помогает держать в тонусе мышцы и сухожилия, нормализует терморегуляцию организма. Кроме того, эта процедура положительно воздействует на эндокринную и лимфатическую системы и на обменные процессы в целом, - Ольга Шашкова

Кроме того, контрастный душ фактически закаляет организм. Человек, который практикует контрастные процедуры, более устойчив к вирусам, простудным заболеваниям, обострению хронических болезней. За счет лучшей работы систем и органов, у него улучшается качество жизни, ведь с помощью контрастного душа регулируется выработка кортизола и других гормонов надпочечников.

Польза контрастного душа для нервной системы

Чередование горячей и холодной воды полезно и для психики человека. Как объясняет врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Сивоконева, смена температуры воды активирует рецепторы на коже, что в свою очередь может стимулировать нервную систему. Горячая вода расширяет сосуды, а холодная сужает их, что создает эффект «тренировки» для сосудов.

Контрастный душ помогает укрепить нервную систему, дает чувство бодрости и улучшает настроение на весь день. Если проводить такую процедуру регулярно, человеку будет легче бороться со стрессовыми ситуациями. Контрастный душ стимулирует выработку норадреналина и бета-эндорфинов, которые повышают бдительность, внимание и болевой порог, - Екатерина Сивоконева

Для лучшего эффекта эксперт рекомендует принимать контрастный душ после утренней зарядки или вечером перед сном. При этом контрастные процедуры лучше не проводить после тяжелых физических нагрузок или некоторых видов йоги.

Как правильно принимать контрастный душ?

Считается, что правильно принимать контрастный душ утром (не раньше, чем через полчаса после пробуждения) или вечером (минимум за два часа до сна). Утром процедуры с чередованием горячей и холодной воды дают заряд бодрости на весь день, а вечером контрастный душ помогает расслабиться, успокоиться, «скинуть» накопившуюся усталость.

Первое время стоять под контрастным душем можно не более пяти-шести минут, при этом находиться под горячей водой нужно дольше, чем под холодной. Начинать процедуру лучше с теплой воды, чтобы тело прогрелось, потом довести ее до горячей (комфортной температуры), постоять пару минут и на 15-20 секунд включить холодную. Достаточно провести пять-шесть таких обливаний. Для первого раза достаточно двух-трех. При этом в процессе можно двигаться: например, переступать с ноги на ногу.

Температура воды не должна вызывать дискомфорт: горячая — не выше 45 градусов, холодная — не ниже 15 градусов. Перепад температур не должен превышать 30 градусов. Если после того, как вы постояли под контрастным душем, начинает знобить, замерзли конечности — это говорит о том, что температура воды подобрана неправильно, - Ольга Шашкова

Эксперт добавила, что задача контрастных процедур — придавать бодрость и активность, тонизировать, давать наслаждение и эйфорию, а не причинять дискомфорт.

Привыкнув к такому душу (например, принимая его каждый день на протяжении двух-трех недель), постепенно можно увеличивать время приема контрастных процедур, разницу в температуре и временные контрастные промежутки. Подготовив организм, можно довести время процедуры до 15 минут, а разницу температур — до 35 градусов.

«Важно это делать поэтапно, внимательно наблюдая за собственными реакциями: как при снижении, так и при повышении температуры может начаться сильный сосудистый спазм. Это может в дальнейшем привести к сердечно-сосудистым осложнениям», — предупредила Ольга Шашкова.

Контрастным душ не стоит принимать с головой. Это может привести к проблемам с давлением и повышает риск возникновения простудных заболеваний.

Какие есть противопоказания для контрастного душа?

Перед тем как решиться на регулярный контрастный душ, следует изучить противопоказания к проведению этой процедуры. К ним относятся тяжелые заболевания крови и системы кровообращения, нарушения работы сердца, тромбофлебит, некоторые хронические болезни, особенно в стадии обострения.

Не следует принимать контрастный душ при хроническом фарингите, тонзиллите и при цистите — это может привести к обострениям заболевания. Контрастный душ, а также любые физиотерапевтические процедуры категорически противопоказаны при наличии злокачественных новообразований, особенно неясной этиологии, - Ольга Шашкова

Кроме того, по словам эксперта, от контрастного душа стоит воздержаться при простудных заболеваниях, повышенной температуре, а также при головной боли и мигренях.

В свою очередь, эксперт «Теледоктор24», нутрициолог Мария Меньшикова относит к противопоказаниям контрастного душа аллергические реакции, сухую или раздраженную кожу. В таком случае людям лучше либо совсем отказаться от процедур, либо выбирать щадящий режим и принимать контрастный душ не каждый день, а несколько раз в неделю. При любых сомнениях (и не только в случае проблемной кожи) лучше проконсультироваться с врачом.

Также стоять под контрастным душем нельзя людям после инфаркта или инсульта, а также беременным женщинам. В последнем случае есть исключение: если женщина активно закалялась раньше, беременность не считается противопоказанием контрастного душа, но принимать его стоит с осторожностью, выбирая комфортную температуру воды. И лучше сначала обсудить это с врачом.