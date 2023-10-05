Врач назвала способы борьбы с сонливостью осенью

Несколько способов бороться с осенней сонливостью назвала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Осенью человек может очень остро ощущать недостаток солнечного света, зачастую он вызывает состояние сонливости.

«Осенью у нас изменяется световой день, становится меньше солнца, серотонина и активности. В итоге ухудшается настроение, появляется сонливость», – объяснила специалистка.

Терапевт посоветовала обратить внимание на окружающее человека пространство, создать условия, в которых вокруг будет достаточно света.

«Может быть, подвинуть ближе к окну рабочий стол, использовать какое-то дополнительное освещение – все это помогает бороться с желанием поспать», – предложила эксперт.

Она также предупредила, что сокращение светового дня не единственная возможная причина возникновения желания поспать. Некоторые проблемы со здоровьем также могут давать подобный эффект.

«Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость. Если человек заболевает или только начинает выздоравливать, то тоже будет хотеть спать днем», – цитирует Романенко портал «Москва 24».