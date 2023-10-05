Эндокринолог предупредила, что переедание провоцирует диабет

Эндокринолог Джатдоева предупредила, что переедание провоцирует диабет
По распространенной версии, употребление сладкого может спровоцировать диабет второго типа. По словам врача-эндокринолога Заремы Джатдоевой, это не совсем верное убеждение.
В разговоре с News.ru врач заявила, что сахарный диабет вызывает регулярное переедание.
«Диабет провоцирует постоянный профицит калорий, а не употребление сладкого», - рассказала специалист и рекомендовала соблюдать суточную норму еды, поскольку при постоянном переизбытке калорий появляется лишний вес, а затем – инсулинорезистентность.
В результате нарушается углеводный обмен и возникает сахарный диабет второго типа
Поэтому можно не отказывать от сладкого насовсем. Нужно всего лишь укладываться в общую суточную норму потребления калорий, не забывая есть важные продукты.