Эндокринолог предупредила, что переедание провоцирует диабет

По распространенной версии, употребление сладкого может спровоцировать диабет второго типа. По словам врача-эндокринолога Заремы Джатдоевой, это не совсем верное убеждение.

«Диабет провоцирует постоянный профицит калорий, а не употребление сладкого», - рассказала специалист и рекомендовала соблюдать суточную норму еды, поскольку при постоянном переизбытке калорий появляется лишний вес, а затем – инсулинорезистентность.

Поэтому можно не отказывать от сладкого насовсем. Нужно всего лишь укладываться в общую суточную норму потребления калорий, не забывая есть важные продукты.