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Эндокринолог Джатдоева предупредила, что переедание провоцирует диабет

По распространенной версии, употребление сладкого может спровоцировать диабет второго типа. По словам врача-эндокринолога Заремы Джатдоевой, это не совсем верное убеждение.

Эндокринолог предупредила, что переедание провоцирует диабет
© Runews24

В разговоре с News.ru врач заявила, что сахарный диабет вызывает регулярное переедание.

«Диабет провоцирует постоянный профицит калорий, а не употребление сладкого», - рассказала специалист и рекомендовала соблюдать суточную норму еды, поскольку при постоянном переизбытке калорий появляется лишний вес, а затем – инсулинорезистентность.

В результате нарушается углеводный обмен и возникает сахарный диабет второго типа

Поэтому можно не отказывать от сладкого насовсем. Нужно всего лишь укладываться в общую суточную норму потребления калорий, не забывая есть важные продукты.