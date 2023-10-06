Маммолог ответил на вопрос об опасности ночного сна в бюстгальтере

Александр Петровский, заместитель директора по образовательной деятельности, руководитель отдела онкомаммологии НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Минздрава России рассказал, влияет ли на возникновение рака груди сон в бюстгальтере, инсоляция и травмы молочных желёз.

© Сибмеда

Не следует говорить, что инсоляция повышает риск возникновения рака молочной железы. Ткань молочной железы покрыта кожей, далее есть слой подкожно-жировой клетчатки. От избыточной инсоляции в большей степени страдает кожа, – объяснил врач в интервью, опубликованном в тг-канале Минздрава.

«Сложно себе представить, почему сон в бюстгальтере должен повышать риск возникновения рака молочной железы», – ответил спикер на следующий вопрос.

Однако, порекомендовал выбирать удобные модели. Бюстгальтер не должен доставлять физического дискомфорта, натирать, например, или не соответствовать размеру. В этом случае может происходить хроническая травматизация молочных желез, что, в свою очередь, может приводить к проблемам.