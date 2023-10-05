Как домашние животные защищают от болезней и улучшают сон

В программе «Жить здорово!» раскрыли неожиданную пользу жизни с домашними питомцами. Согласно исследованию, кошки и собаки снижают риск сердечно-сосудистых болезней у хозяев на 20 %.

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«Если взять людей с диагностированными сердечными заболеваниями, то уровень смертности снижается еще больше», – отметил кардиолог Герман Гандельман.

Офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что кошка в доме улучшает сон хозяев. Животное дает ощущения спокойствия и защищенности.

«Кошка спит очень неспокойно, поэтому человек, когда спит с кошкой, понимает, что кошка первая проснется в случае опасности», – добавил эксперт.