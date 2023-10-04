Как спастись от осенней хандры

«Необходимо давать себе отдыхать и расслабляться, не пренебрегая физической нагрузкой. Накрывающую хандру важно замечать, ведь она часто сигнализирует о том, что каким-то потребностям нужно внимание. Надо помнить, что эмоции - это реакции не только на внешние события, но и на внутреннее состояние, на индивидуальное восприятие всего вокруг. Для одних осень - это слякоть, дожди, холод и увядание, а для других - возможность достать из шкафа уютные свитера, насладиться «золотыми» пейзажами и осенними вкусами, запахами. В свое расписание можно включить эксклюзивные осенние активности, например, фотосессии в парке, добавить уютные детали в обстановку дома, встречаться с друзьями и близкими», - посоветовала эксперт.