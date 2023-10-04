Как спастись от осенней хандры
В столичном регионе царит прохладная осенняя погода. Рассветает позже, темнеет все раньше. Скоро с деревьев опадут листья, и многим будет совсем тоскливо среди серости межсезонья.
Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, как спастись от накатывающей осенней хандры и не воспринимать перемены за окном чересчур болезненно.
Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова напомнила, что постоянная усталость и легкая тоска могут указывать на ослабленный иммунитет.
«Важно сбалансированное питание с упором на пищевые волокна. Следует добавить в рацион не только свежие фрукты и овощи, но и зелень, крупы, цельнозерновые продукты. Нельзя забывать о белке - основном строительном материале для иммунных клеток. Очень помогает разнообразие: например, можно каждый день пробовать какой-нибудь новый продукт. Получить порцию полезных бактерий удастся в том числе из доступных кисломолочных продуктов: сыров, творога, кефира или ряженки. Кроме того, стоит пить достаточно воды и не допускать переизбытка сахара», - рассказала она.
На иммунитет и общее состояние также влияет уровень витамина D, поэтому в меню стоит включить жирную рыбу и яйца. После консультации с врачом и сдачи необходимых анализов можно добавить и специальные витаминные комплексы.
«Ослабить иммунную систему может повышенный стресс, поэтому рекомендуется практиковать методы управления им - глубокое дыхание, медитация и другие. Важно поддерживать активный образ жизни, внедрить в свой график регулярные физические упражнения, тренировки и занятия на свежем воздухе», - отметила нутрициолог Русанова.
Кандидат экономических наук, бизнес-коуч PCC ICF Наталья Пахалева считает, что осенняя хандра зачастую является показателем накопившейся усталости и малого количества энергии в целом. Зависимость от погоды и времени года - признак выгорания.
«Просто когда на улице тепло и солнце, мы можем не замечать внутренний перегруз. Достаточный уровень энергии всегда помогает сохранить качественный сон, поэтому стоит ложиться не позже 23:00 в проветренной темной спальне без гаджетов. Следует уменьшить количество негативной информации о происшествиях и скандалах. А еще стоит попробовать одно упражнение: нужно составить два списка «Что забирает у меня энергию?» и «Что меня наполняет?», а затем стараться уменьшать список №1 и увеличивать список №2», - порекомендовала собеседница издания «Вести Подмосковья».
Психолог онлайн-платформы Грань.рф Юлия Кузнецова отметила: несмотря на то, что у изменений настроения с наступлением осени есть биологические предпосылки (например, изменение циркадных ритмов из-за уменьшения светового дня), все-таки можно себя поддерживать в нормальном состоянии.
«Необходимо давать себе отдыхать и расслабляться, не пренебрегая физической нагрузкой. Накрывающую хандру важно замечать, ведь она часто сигнализирует о том, что каким-то потребностям нужно внимание. Надо помнить, что эмоции - это реакции не только на внешние события, но и на внутреннее состояние, на индивидуальное восприятие всего вокруг. Для одних осень - это слякоть, дожди, холод и увядание, а для других - возможность достать из шкафа уютные свитера, насладиться «золотыми» пейзажами и осенними вкусами, запахами. В свое расписание можно включить эксклюзивные осенние активности, например, фотосессии в парке, добавить уютные детали в обстановку дома, встречаться с друзьями и близкими», - посоветовала эксперт.