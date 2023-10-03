Почему стоит отказаться от сладкой газированной воды

Некоторые люди считают сладкую газированную воду, соки и молочные коктейли здоровым питьем, однако это не так. Помимо того, что такие напитки могут нанести вред здоровью зубов, они могут и навредить сердцу.

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Доктор Джей Верма, специалист в области общей медицины, объяснила, что при попытке отказаться от алкоголя люди могут попасть в «сахарную ловушку».

Бокал вина объемом 175 мл содержит 159 калорий, а пинта пива (568,3 мл) — 182 калории. Несколько напитков могут по калорийности сравниться с полноценным приемом пищи.

То же самое можно сказать и о безалкогольных заменителях — Coca-Cola в банке объемом 330 мл может привнести в рацион 139 калорий и 35 граммов сахара. Фруктовый сок в том же объеме содержит 154 калории и более 30 граммов сахара.

Употребление большого количества сахара может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.