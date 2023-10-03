Врач перечислил признаки повышенного давления

Признаками повышенного артериального давления являются головокружение, тошнота, неустойчивость при ходьбе, тяжесть в голове и «мелькание» перед глазами, предупредил врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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В беседе с «Вестями Подмосковья» он уточнил, что такие симптомы могут проявиться как одновременно, так и по отдельности.

По словам врача, неоднократные изменения давления могут указывать на наличие гипертонии.

Как правильно измерять артериальное давление? Дважды и трижды за один присест, а за истинное берем среднее арифметическое. Стабильность повышения нужно отслеживать при изменениях в разные дни, — посоветовал Абакумов.

Гипертония может нанести серьезный урон организму. Среди последствий — снижение когнитивных способностей, инсульты, нарушение мозгового кровообращения, увеличение стенок сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, хроническая почечная недостаточность, возникновение атеросклеротических бляшек. Абакумов предупредил, что диагностировать гипертонию и подобрать лечение должен специалист.

Чтобы сократить риски возникновения проблем с давлением, следует придерживаться здорового образа жизни. Врач советует включить в рацион фрукты и овощи, а также сократить употребление соли и красного мяса. Необходимо чаще гулять, заниматься спортом и принимать препараты, прописанные медиками. Абакумов предупредил, что резкий скачок давления может привести к гипертоническому кризу.