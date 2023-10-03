Количество алкоголиков в Подмосковье в 2023 году стало меньше на 5%

Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. В Московской области прослеживается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Уже несколько лет мы наблюдаем позитивную динамику по сокращению количества тех, кто страдает от алкоголизма. Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
При этом, отмечает нарколог, снижение отмечается не только среди взрослых, но и среди несовершеннолетних. Это происходит благодаря слаженной профилактической работе наркологической службы со студентами, школьниками и их родителями.
«По последним исследованиям, безопасных доз алкоголя не существует. Даже один-два бокала вина или банка пива наносят вред организму. Также ни в коем случае нельзя употреблять ни капли спиртного при беременности. А если так случилось, что отказаться от алкоголя своими силами не получается, следует обратиться за помощью к специалистам. В Подмосковье развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи», — добавил Холдин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.