Врач высказалась о влиянии алкоголя на качество сна

Употребление больших доз алкоголя в качестве снотворного может сделать сон поверхностным и беспокойным, предупредила врач-сомнолог ЦКБ РЖД-Медицина Наталья Белозерова. Свое мнение о влиянии крепких напитков на качество ночного отдыха она высказала в беседе с «Лентой.ру».

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Белозерова призвала россиян не использовать алкоголь для лечения бессонницы, поскольку именно спиртное может быть одной из возможных причин нарушения сна. По словам сомнолога, крепкие напитки могут сделать сон беспокойным.

Крепкие напитки действительно могут ускорить процесс засыпания, однако при употреблении больших доз качество сна неизбежно страдает. Он становится поверхностным и сопровождается частыми пробуждениями Наталья Белозерова

При этом Белозерова подчеркнула, что влияние алкоголя очень индивидуально и зависит от обстоятельств употребления. В частности, если человек сильно нервничает, после употребления спиртных напитков он может стать еще более психически возбужденным, из-за чего проблемы со сном лишь усилятся.