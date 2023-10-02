Психолог перечислила признаки депрессии у пожилых людей

Психолог Надежда Нарутович перечислила признаки, указывающие на развитие депрессии у пожилых людей. По словам эксперта, в первую очередь на депрессию указывает нежелание заботиться о себе.

© Вечерняя Москва

Пенсионеры в таком подавленном состоянии часто не убирают посуду со стола и редко меняют одежду. Часто они перестают за собой следить не из-за физического недомогания, а из-за тяжелого эмоционального состояния. Также многие пожилые люди в депрессии постоянно смотрят сериалы или черно-белые фильмы.

— Они пересматривают черно-белые фильмы и как будто хотят вернуться в это время. Быть в прошлом, а не здесь и сейчас, — пояснила психолог в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нарутович посоветовала в такой ситуации не помогать бабушке или дедушке самостоятельно, прибегать к народной медицине и странным советам, а обратиться за помощью к психотерапевту.