Правило 10 000 шагов в день оказалось мифом

Терапевт Махмудова: необходимость проходить 10 000 шагов ежедневно — миф. Специалист рассказала «Российской газете», откуда он появился, и почему это число — не эталон, а также о положительном влиянии ходьбы на организм. И реально научно доказанный факт: смертность ниже среди тех, кто проходит даже около 7500 шагов.

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Миф о 10 000 шагов

Миф о том, что в день нужно делать 10 000 шагов, запустила японская компания по производству шагомеров, рассказала врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.

Они выпустили устройство, рассчитанное на 10 000 шагов, и активно начали его рекламировать. В итоге всё закончилось тем, что люди считают эту цифру нормой и научно доказанным фактом.

Польза ходьбы

По словам специалиста, ходьба действительно благотворно влияет на организм. Особенно в паре со свежим воздухом.

К тому же это вариант физической активности, которая важна для здоровья. Но в этом процессе играет роль не только дальность расстояний, а ещё и скорость, продолжительность и даже грамотная постановка ног и положение туловища.

«Регулярные прогулки действительно помогают снизить риск инфаркта, сахарного диабета второго типа, депрессии и других заболеваний», — отметила врач.

Одно из исследований учёных доказало, что много ходящие дольше живут.

В эксперименте участвовали 17 000 женщин среднего возраста 72 года. Вот как распределились результаты:

до 2700 шагов в день — самая высокая смертность;

от 4400 шагов — смертность ниже;

до 7500 шагов — самая низкая.

По словам терапевта, после 7500 шагов эта закономерность уже не действовала.