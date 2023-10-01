Медики объяснили, что способствует долголетию пожилых людей

Пожилым людям врачи рекомендуют чаще общаться с внуками и заниматься физическими упражнениями.

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Исследования показали, что молодежь заражает своей активностью дедушек и бабушек. Большую пользу приносят совместные прогулки, которые улучшают не только эмоциональное состояние, но и благоприятно сказываются на здоровье.

Регулярная физическая активность служит профилактикой многих заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых проблем и заканчивая болезнью Альцгеймера. Упражнения способствуют укреплению мышц и костей, легких. Улучшается равновесие и ориентация в пространстве. При борьбе с депрессией активный образ жизни – хороший помощник.

По информации облздрава, рекомендуется не менее 2,5 часа в неделю уделять физической нагрузке. Например, гулять, танцевать или заниматься гимнастикой. Для маломобильных людей разработаны комплексы специальных упражнений. А зимой можно отправиться на лыжную прогулку, играть в снежки с внуками или просто походить по заснеженному лесу.