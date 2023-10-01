Тренер призвала отказаться зимой от трех видов уличной активности

«Из-за низкого уровня подготовленности организм может не справиться с нагрузкой в сочетании с минусовой температурой. Неподготовленная дыхательная система может быть подвержена респираторным заболеваниям», — объяснила она.

Также специалист предложила перенести с улицы в зал тренировки по йоге. Она отметила, что часто на занятии применяются статичные позы, из-за чего организм может быстро переохладиться.