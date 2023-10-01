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Тренер призвала отказаться зимой от трех видов уличной активности

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала виды уличной активности, которыми не стоит заниматься зимой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Тренер призвала отказаться зимой от трех видов уличной активности
© Лента.ру

Эксперт призвала новичков отказаться от пробежек.

«Из-за низкого уровня подготовленности организм может не справиться с нагрузкой в сочетании с минусовой температурой. Неподготовленная дыхательная система может быть подвержена респираторным заболеваниям», — объяснила она.

Также специалист предложила перенести с улицы в зал тренировки по йоге. Она отметила, что часто на занятии применяются статичные позы, из-за чего организм может быстро переохладиться.

Кроме того, Бутова настоятельно рекомендовала отказаться от плавания в открытых бассейнах и водоемах.

«Из-за холодной воды у неподготовленного человека может произойти резкий спазм, что негативно сказывается на состоянии здоровья», — подчеркнула тренер.

Ранее врач Рамил Шахвеледов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице. Эксперты посоветовали использовать пропускающую воздух одежду и составлять план занятия.