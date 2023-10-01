Сколько минут активности в день улучшают здоровье сердца

Австралийские и британские исследователи изучили данные фитнес-браслетов более 25 тысяч человек и пришли к выводу, что короткие нагрузки уменьшают риски возникновения инфаркта, инсульта и преждевременной смерти. Ученые определили, что нагрузки длиной от одной до трех минут полезны для здоровья также, как и более длительные.

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«В последние годы все больше научных данных указывает на то, что пользу для здоровья приносят не только целенаправленные упражнения, но и короткие всплески активности, от подъема по лестнице до энергичного мытья полов. Но нам очень мало известно о том, как измерить влияние этих спонтанных нагрузок на показатели здоровья», – сказал главный автор работы из Сиднейского университета Эммануэль Стаматакис.

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Ученые решили выяснить, в какой момент короткие нагрузки начинают положительно влиять на здоровье человека. Для этого были использованы данные финтес-трекеров и показатели здоровья людей. Эта база данных включала в себя информацию о более чем 25 тысячах британцах, возраст которых старше 42 лет. Исследуемые не занимались спортом.

В результате удалось узнать, что 97% интенсивных движений приходилось на всплески непрерывной активности, длительность которых не была более 10 минут. Средняя и высокая интенсивность движений оказалась связана с резким снижением риска инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. Но активность длительностью одна-три минуты снижала эту вероятность на 29%. Специалисты подтвердили, чем выше активность в течение дня, тем лучше здоровье человек.

«Наша работа указывает на то, что люди могут потенциально снизить риск серьезных проблем с сердцем, просто занимаясь повседневными делами со средней интенсивностью. В идеале им следует непрерывно двигаться как минимум 1-3 минуты, выполняя каждую задачу», – пояснил ведущий автор работы Мэттью Ахмади из Сиднейского университета.

Причину и следствие этой взаимосвязи ученые не установили. Но есть вероятность, что хорошие показатели здоровья позволяли участникам активно выполнять повседневные дела, а не наоборот.