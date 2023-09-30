Ртутный градусник разбился: какая опасность

Ртутные градусники долгое время использовались для измерения температуры в домашних условиях и в медицинских учреждениях.

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Однако, с развитием технологий и появлением более безопасных альтернатив, вопрос о безопасности ртутных градусников стал актуальным.

Существует ли опасность при разбивании ртутного градусника?

Опасность ртутных градусников

Ртуть является токсичным веществом, и вдыхание ее паров может быть опасным для здоровья человека. Поэтому, при разбивании ртутного градусника, возникает риск попадания ртутных капель в окружающую среду. Однако, согласно исследованиям, проведенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), опасность от разбитого ртутного градусника невелика, если принять необходимые меры предосторожности.

Меры предосторожности

В случае разбития ртутного градусника, первым шагом должно быть проветривание помещения. Ртуть испаряется при комнатной температуре, поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы уменьшить концентрацию ртутных паров в воздухе. Далее, необходимо надеть перчатки и использовать мягкую бумагу или картон, чтобы аккуратно собрать разбитые осколки градусника. Важно избегать использования пылесоса или металлических инструментов, так как они могут повысить риск распыления ртути.

Утилизация ртутных градусников