Как обезопасить себя от сезонных простуд в офисе

В сезон простудных заболеваний больше шансов подхватить ОРВИ, грипп или коронавирус у тех, кому приходится каждый день пребывать в большом коллективе, в частности, работать в офисе. С помощью нехитрых правил можно снизить риски заразиться от коллег. О простых способах профилактики респираторных инфекций рассказала терапевт сети клиник «Атлас» Галина Аксенова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

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Кроме укрепления иммунитета, в том числе с помощью вакцинации, в борьбе с респираторными заболеваниями помогает регулярное проветривание помещений. Оптимальная частота – раз в 3-4 часа на 10-15 минут. Это, кстати, рекомендуется делать и в помещениях детских коллективов – в садах и школах.

Надо следить за чистотой поверхностей: рабочий стол, тумбочку и т. д. сотруднику следует периодически протирать влажной тряпкой, желательно с антисептическим раствором. А вещей общего пользования по возможности лучше не касаться. Если такая необходимость есть, желательно после контакта тщательно мыть руки. Кнопки в лифте лучше и вовсе нажимать не пальцем, а карандашом или хотя бы локтем.

Раз в три часа рекомендуется промывать нос солевым раствором и с такой же периодичностью мыть руки и обрабатывать их антисептическим раствором.